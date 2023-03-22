張榮發基金會今天啟動北部地區（北北基桃）國際青年培訓實習計畫，提供高中生及大學生掌握雙語、開創自己未來國際職涯的機會。這項計畫整體課程及實習，均以全英語進行，全程免費，但以清寒子弟優先錄取。

在今天啟動計畫中，張榮發基金會執行長鍾德美表示，之前在大高雄地區已經協助高中生及大學生進行雙語及國際化訓練及實習，這次則造福北部地區的青年學子，更將清寒子弟納為優先對象，希望照顧這些有心向上，卻苦無雙語資源的同學。

張榮發基金會今天邀請北北基桃的40多所大學學務主管及高中校長代表與會，提出有別與學校正規課程的實務課程、參訪及實習機會、參加多益口說測驗，全程免費，並將發予結訓證書及實習證明。

負責規畫整體課程的致理科大講座教授陳超明說：「雙語及國際化不是一種口號，而是要落實國際化任務與英語場景上。」第一年的實習任務，將以長榮海事博物館為基地，從台灣海運的發展到全球不同海事及船舶的實體展現，可以開創學生的全球視野，也了解台灣在全球海運的影響力。

整體課程及實習，均以全英語進行，由陳超明及三位英美籍具有實務經驗的老師帶領學生從實地參訪、口語溝通、網路社交媒體運用及國際行銷具體作為，為台灣企業及各地方政府、非營利組織，進行國際的行銷及推廣。全程共有28小時的全英語實務課程（於張榮發基金會實體上課）及每月2小時的實習。

張榮發基金會從南部到北部，積極投入經費培育國際與雙語青年菁英，尤其是針對清寒子弟，期望在基金會內建立台灣國際與雙語人才的基地。高中、大學學子若有興趣參與此計畫，可透過各校相關主管獲得資訊，或與本計畫專員洪慧婕聯絡，信箱：[email protected]，電話（02）22570191。