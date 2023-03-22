德國弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom FNF）董事長巴奎（Dr. Karl-HeinzPaqué）今率團拜會民進黨。巴奎表示，台灣一直是推動創新及進步價值的最佳夥伴；當前台灣作為全世界關注的熱點，在區域及全球的重要性與日俱增，在台灣設置據點的決定不只是向台灣學習經驗，更是對台灣人民表達高度支持。

副祕書長楊懿珊致詞說，感謝FNF在台灣成立全球創新中心。在台灣面臨中國大陸軍事及政治威脅加劇的關鍵時刻，全球國際夥伴的具體支持格外重要。台灣致力於打造一個更好的環境，以吸引全球重要的國際組織在台灣設立據點，而FNF在台灣的設置便是對台灣最有力的支持。

國際部主任謝佩芬表示，台灣積極地強化與國際夥伴建立更強健的連結，FNF就是最可靠的夥伴之一，期盼接下來有更多合作，共同推動自由主義。

性別平等部主任李晏榕則向訪團分享台灣的性平現狀指出，賴清德主席上任後，民進黨將婦女部更名為性平部，代表該部的關注對象將更為廣泛。雖然台灣在性別平等的各項指標都有傑出表現，但台灣的女性仍面臨許多挑戰，未來性平部將加強倡議，並推動更具包容性的主張。

新媒體中心主任詹賀舜則從新媒體實務進行分享表示，台灣社會受到錯假訊息干擾嚴重，日前民進黨已成立專案小組反擊認知作戰，未來也期盼可在加強數位民主與假訊息快速澄清的作法，與FNF有更進一步的經驗交流。

青年部主任阮俊達則提到，青年部很榮幸能在之前與FNF全球創新中心透過線上會議，討論交流培育青年政治人才的方法，希望未來能更有機會交流，如何支持懷抱民主與自由理念的年輕人，更有熱情與能力參與政治工作。