基隆全原運代表隊的小將們，蓄勢待發。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆全原運代表隊授旗合照。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

2023年全國原住民族運動會將於年3月24日至3月27日在臺北市登場，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，在教育處長劉美蘭的陪同下，於22日在市府一樓大廳為基隆市代表隊授旗，由基隆市體育會理事長鄭錦洲代表接旗，感謝所有選手與教練們長期在家人支持下投入的心力，並期勉選手們經過這段時間的辛苦訓練後，能為基隆市帶來好成績。

授旗典禮也邀請了立法委員蔡適應辦公室黃天仁秘書、基隆市議長童子瑋、原住民議員陳明建等人共同為參賽選手們加油打氣，並致贈加菜金，預祝基隆隊旗開得勝，繼續再創高峰。

教育處表示，全原運將於3月24日至27日在台北市舉辦為期4天的賽事，與來自全國21縣市選手同場競技，參加12個競賽項目，包含田徑、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河及水域活動(競舟)等，代表隊共計366人代表參賽。

副市長邱佩琳表示，市府為鼓勵選手及教練爭取佳績，於2022年修訂「基隆市運動競賽獎勵金核發辦法」在全原運的部份，獎金第一名由二萬元提升為六萬元、第二名由一萬伍仟元提升為三萬元、第三名由一萬提升為二萬元，以激勵選手爭取金牌之信心與決心，希望能突破上屆2021年3金4銀2銅的成績，期勉代表隊發揮最高水準，為基隆市爭取最高榮譽，締造個人佳績及刷新大會紀錄。