攝影大哥要加雞腿了！有男子因為女友喜歡韓國女子團體，因此，很早之前就請朋友們幫忙搶票，希望在女友生日時，和女友一起去看BlckPink的演唱會，豈料，在女友的哀求下，他將門票賣給女友的友人6000元，卻換來他在演唱會結束隔天，看到朋友傳來的新聞連結，畫面中竟然拍到女友攜富二代一起去看，不禁淚吐「買給你BLACKPINK你卻送我GREEN」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示女友是超級韓團粉，其中最愛的團體是「BLACKPINK」，當他得知BLACKPINK要來台灣開演唱會，因此，麻煩了幾位好友，用了5台電腦搶到了2張4800元演唱會門票，打算要給女友驚喜。

男子提到，由於女友生日和BLACKPINK演唱會日期相近，因此，他在和與女友約會時，帥氣的和女友說「我買到票了，一起去看吧」，當時女友激動落淚的畫面，讓他對送出這份生日禮物，感到非常值得。

然而，從今年跨年後，女友行為便有些反常，訊息回覆慢、睡前講電話時間減少、1個月約會2、3次，他自我安慰，可能交往久了變得較平淡，因此也希望透過接下來去高雄看「BLACKPINK」演唱會時，也能夠有個小旅行，讓2人的生活能有多點樂趣。

某次，女友傳訊給他表示，「如果你沒有興趣的話，BP的票要不要賣給我朋友？」，並提到因為朋友都買不到票，因此，打算將他的票賣給朋友，他們倆日後再規劃連假去遠一點的旅行，也指出因為他對韓團沒什麼興趣，其實不用太勉強；於是，他便答應女友的想法，而且也收到女友轉匯的6000元。

女友和「朋友」前往看演唱會的當天，用IG發了一堆限時動態，他也認為種種的決定是開心感動的，豈料，他後來收到朋友傳來新聞連結，對方提到新聞畫面有拍到他女友去看BLACKPINK演唱會，但卻不見他的身影，然而，他仔細一看沒想到女友身邊有個陌生男子，而並非當初女友說的女生朋友，他再回頭查看了女友PO的IG限動後，不好的預感讓他背脊發涼。

後來，他約女友出來見面，竟然直接被女友提分手，且女友向他表示認為「2人交往沒什麼未來」，嫌薪水少，買東西還要斤斤計較，出門AA制覺得不被尊重，之後因為在交友軟體上遇到富二代，不僅出去都吃大餐，逛街隨便刷，而且韓團的周邊商品都一袋一袋送來，感覺備受寵愛。

最後，他也聽女友每個月都會領到富二代的2萬元零用錢，而且當初也將演唱會的票賣給富二代5萬，然後陪女友去看演唱會，女友也向他表示「我們應該要長大了，現在想選擇能更快實踐夢想的路」。

文章一出，網友紛紛留言表示「你朋友才是這次抓猴最大功臣，超猛！看個新聞，人那麼多還能認出你女友」、「要感謝BLACKPINK 讓你見證綠色奇蹟」、「這些女生可不可以不要把其他女生的檔次給拉低呀？」、「你要好好感謝你朋友，讓你提早看清」、「收5萬只給你6000， 笑出來，這女的狠角色」。