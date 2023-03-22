經濟部中小企業處於22日在臺北舉辦首場「中小企業整體競爭力提升方案」說明會，宣導競爭力方案的中小企業輔導補助資源，吸引超過280位工商團體、縣市局處及中小企業參與，說明會後續亦將陸續於中、南、東部辦理。

經濟部部長王美花致詞時表示，經濟部結合跨部會多元輔導資源，以「中小企業整體競爭力提升方案」提供中小企業升級轉型協助，希望與會來賓多協助廣宣並善用政策資源，讓臺灣中小企業可以在政府扶持下「轉骨」，成為兼具國際競爭力與轉型動能的新世代中小企業。

此外，王部長在致詞時亦表示，面對疫後經濟及社會重建需求，經濟部依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，提出推動產業及中小企業升級轉型措施，規劃產業升級轉型、加強中小企業所需基礎設施等，期以幫助中小企業注入活水，並特別強調政府一定會將資源提供給真正需要的中小企業及小微商家。

行政院去年年底推動「中小企業整體競爭力提升方案」，結合跨部會多元輔導計畫，為中小企業提供全盤性、系統性輔導服務，將於111年至115年投入近950億輔導經費推動「創新加值、淨零排放、數位轉型、在地共榮」四大政策主軸，藉由加速中小企業淨零轉型，達成供應鏈要求，強化雲端及數位行銷，推動創新加值及發展在地共榮，提升整體競爭力，協助中小微型企業快速跟上未來全球復甦腳步。

而為了協助中小企業可以「了解、運用、擴散」政府的輔導輔助資源，經濟部相關局處親自說明政策資源，包含創新研發補助、產業升級創新平台輔導、節能診斷及示範推廣補助、商業服務業雲端解決方案與節能設備補助、智慧化海外拓銷及綠色驗證輔導等，期盼中小企業充份運用政府資源穩健經營與成長。