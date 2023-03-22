¡Seguimos!🔥 Gary Sánchez y Jeurys Familia estarán RUGIENDO en nuestro equipo. 🦁 Más información en https://t.co/jYZYUCYB1w. 💻 pic.twitter.com/CVt1ShHMck — 𝐄𝐬𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 (@EscogidoBBClub) March 21, 2023

昔日洋基隊明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）離開美國職棒了，他去年底才剛滿30歲，該年3月他被洋基賣到雙城，年薪900萬美元，但是雙城沒有再與他簽約。結果是老家多明尼加聯賽的「天選者獅子隊」將他找回去，球團本周在推特宣布了這個大消息。不只是桑契斯，前大都會守護神法米利亞（Jeurys Familia）也一起加盟了獅子隊。

桑契斯加入本屆的多明尼加夢幻隊，結果多明尼加不幸在小組賽爆冷落馬，於委內瑞拉、波多黎各的夾擊下出局。桑契斯首戰對上委內瑞拉時先發上陣，2次打數沒有安打，痛宰以色列之戰他再度先發上場，但是3打數掛零，總計經典賽的打擊率為零。

先前傳出舊金山巨人、洛杉磯天使找上了桑契斯，但是合約沒有談成。桑契斯曾經是洋基期待的大物新秀，2016年美聯新人王票選第2，隔年就入選明星賽（33轟、90打點）。最初只是桑契斯的守備有問題，洋基還是很看好他，不料他後來打擊能力嚴重下滑，2020年球季跌至最慘的0.147打擊率，OPS+僅有70（標準化攻擊指數）。

桑契斯的力量還在，每個球季（包括縮水球季）都能有10轟以上，只是打擊技巧跟不上。法米利亞是2016年國聯救援王，生涯效力大都會10個球季，今年才33歲，但上季狀態急速崩盤，自責分率爆到6.09，今年2月只獲得響尾蛇小聯盟合約。