前總統馬英九27日將赴陸祭祖參訪，特勤隨扈人員一併陪同，卻被發現負責保護馬英九安全的隨扈，訪陸過程中沒有配槍，引來綠營批評，甚至有政論節目稱「樂被降格」。粉專「不可能我二弟天下無敵」則反問，現任正副元首蔡英文、賴清德訪美時，隨扈有全程帶槍嗎？

馬辦表明隨扈不會配槍，有綠營側翼批評馬此舉等於自己矮化台灣。對此，國安局長蔡明彥今(22日)立院備詢時表示，卸任正副元首前往國外訪問，都會依照每次的不同狀況來做安排，他舉例像前副總統連戰卸任後曾有14次出訪，其中只有一次隨扈配槍；前副總統蕭萬長卸任後的出訪過程，隨扈則完全不曾配槍。他透露與馬辦保持密切聯繫討論，依照慣例國安局不會把維安人員相關器械的佩戴問題，在這個時間做太多說明。

但綠營對此早已大做文章，綠媒也以「隨扈繳械？前總統變馬先生，綠轟：自我矮化」、「馬英九訪中隨扈不帶槍樂被降格」、「隨扈不配槍？馬辦推給國安會」等斗大標題，21日在各政論節目熱烈討論起來。

不可能我二弟天下無敵對此表示，愛台政論節目瘋狂輸出痛批「卸任元首」馬氏訪中，隨扈不帶槍是極度喪權辱國。請問「現任元首」蔡氏及「現任副元首」賴氏訪美，隨扈有全程帶槍嗎？還是時空背景不同？

網友表示「奇怪咧，貪污卸任元首都可以四處趴趴走當網紅，為何無罪無案的卸任元首不能回鄉祭祖，很針對喔」、「要學蔡夾帶香菸嗎？」、「笑死了！美國議長來台灣，有帶槍嗎？」