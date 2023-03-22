台電高雄區處2023年首季公益活動正式啟動，將從3月到8月與各地區公所、地方鄰里長攜手合作，為急需幫助的民眾送上急難救助金，台電高雄區處長張以諾22日前往橋頭區公所，由橋頭區公所主祕張惠珍代表收受救助金，並邀請受助民眾及各里長到場，希望透過各方幫助，讓社會多一些溫暖。

台電表示，此次受扶助名單中， 主要都是平時有工作，但因意外及病況頓失生計，且急需救助的民眾，此外，還有2位民眾家中有子女需扶養，再加上本身就是家中的經濟支柱，特別需要外界資源的協助。另還有1位因獨居，平時打臨工維生，但因身體腫瘤惡化，難以負荷勞力工作，沒錢繳納房租及水電費，生活相當困頓。

張以諾表示，台電從事公益愛心活動已久，每年皆會與地方鄰里長、區公所攜手合作，掌握送暖名單，提供最即時協助。除了橋頭以外，台電今年也陸續向楠梓、梓官、岡山、燕巢、路竹、湖內、阿蓮等各地區公所索取急難救助名單，並將陸續安排鄰近的台電服務所所長前往致贈。