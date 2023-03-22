立法院內政委員會今初審通過《海洋產業發展條例》草案，條文授權海委會可多面向針對海洋事業適當輔導、獎勵或補助，而今日也是海洋委員會主委管碧玲首度列席報告業務概況並備詢。

針對條例有關海洋產業的定義及範疇等，以及海委會可協助地方主管機關、公民營事業、法人或自然人依法設置海洋產業園區，或畫設海洋產業專區相關條文，全案僅第4條、8條、15條條文保留，朝野未能達成共識，未來院會二讀前，交由朝野黨團協商。

草案總說明指出，為打造生態、安全及繁榮之優質海洋國家，蓬勃發展的海洋產業具有不可取代之重要性，海洋產業具有複合性特色，且與國民生活息息相關，惟因其規範散見於多部法律，實有必要制定具有整合規範效力之專法，以收政策統合及事務協調之效，進而達到打造優質海洋產業發展環境，並兼顧環境永續使用之目的。

草案提到，為促成海洋產業穩健發展，培植國內人才及產業鏈，提升海洋產業之競爭力，須結合政府政策工具與財稅及金融制度，並增加挹注海洋發展基金財源，俾使政府能有更靈活之經費運用於推動海洋產業發展。