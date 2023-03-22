前總統馬英九準備赴大陸祭祖，並且順道來一場民國歷史之行。然而毫不意外的，各種各樣的質疑也紛至沓來，其中「隨行維安人員是否能配槍」竟成立法院的質詢話題，而國家安全局局長蔡明彥在立法院過於坦白的回答，令軍事專家搖頭，大嘆「這種涉及工作專業的問題，應該一語帶過」。

中華戰略學會資深研究員張競博士受訪問強調「情報首長切忌無謂多言」，蔡明彥等於把維安工作的細節給曝光了，這非常不好。

誠然這個問題本身就很沒水準，立委顯然將隨扈配槍，與尊嚴掃地給惡意連結，這部分蔡明彥明確的予以駁斥，確實值得肯定。但接下來的表現就畫蛇添足了，竟將維安細節曝光，顯然就是未能拿捏回應的分寸。

情報首長就政策層級事務答覆質詢，這當然完全合情合理，但是對於作業細節必須有保密的警覺，就應當據理回絕透露維安機密事項。

張競指出，馬前總統返鄉祭祖，大陸方面自然會妥善接待，維安工作若是出現失誤疏漏，絕對為北京「不可承受之重」。要是認為在大陸可能遭遇惡質對待，諸如發生「灑白漆」或是在特定景區被「暴民推擠倒地」，然後癩蛋做事不敢當，反而扯謊說是「地上有樹根」，此等離譜沒教養情事，應當絕無可能發生。

簡而言之，相對維安作業應當不會產生嚴重問題，在國會殿堂去追問隨扈是否配槍，這根本就是政治八卦低級作秀，國安局長能夠斷然否定，足以證明並未配合起舞炒作無聊議題。這部分是對的，但是再多說過去的維安經驗，哪次有配哪次沒配，這就不是外界該知道的。