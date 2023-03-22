2023世界棒球經典賽冠軍賽結束後，日本隊在休息室玩起了香檳浴，所有人high成一團，只有年僅20歲的投手高橋宏斗，礙於當地法令無法享受香檳浴。

高橋宏斗是本屆經典賽日本隊陣中最年輕的選手，在日本3比2擊敗美國的冠軍賽中，高橋宏斗在5局上登板中繼，當時日本隊3比1領先，高橋遇到了一些麻煩，無人出局、一壘有人的情況下面對「神鱒」卓奧特，最後以時速143公里的指叉球讓「神鱒」揮棒落空三振，在休息區的大谷翔平，也為小老弟的表現激情大叫。

K掉了美國隊長卓奧特的高橋宏斗，賽後則被法令「三振」，因為經典賽冠軍賽比賽地點美國法令規定年滿21歲才能飲酒，所以高橋不能喝冠軍香檳，他苦笑著透露這個幕後花絮：「我好期待參加冠軍香檳浴，甚至連蛙鏡都戴好了，但我的經紀人提醒說：『美國最低飲酒年齡應該是21歲喔。』」

高橋繼續說：「所以大家在香檳浴時我只能喝水，不過能夠和大家一起慶祝，我還是很享受，只是能做的事沒大家多，最後大家也往我身上潑水。」

高橋也很樂觀期待3年後的經典賽，希望自己能夠再度入選「侍日本」，笑說：「我會盡全力站在香檳浴的C位的。」