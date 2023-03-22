美琪瑪在2021年第二季起因國際鈷、鎳價格上漲、出貨增加下，每季度EPS均逾1元，去年第一、二季更逾2元，不過第四季起出現明顯衰退，不過在上半年的營運高峰帶動下，去年全年營運仍舊創下歷史新高。

美琪瑪去年合併營收52.7億元、年增32％，淨利3.8億元、年增6％。每股純益5.09元，優於前一年度的4.81元。