美琪瑪在2021年第二季起因國際鈷、鎳價格上漲、出貨增加下，每季度EPS均逾1元，去年第一、二季更逾2元，不過第四季起出現明顯衰退，不過在上半年的營運高峰帶動下，去年全年營運仍舊創下歷史新高。
美琪瑪去年合併營收52.7億元、年增32％，淨利3.8億元、年增6％。每股純益5.09元，優於前一年度的4.81元。
美琪瑪（4721）在去年上半年營運暢旺，即使下半年轉衰退，去年全年度每股純益，仍創下了5.09元歷史新高紀錄，22日董事會擬配發歷史新高的現金股息4.6元，股息配發率逾90％，以22日收盤價110元計算，現金殖利率達4.2％。
美琪瑪在2021年第二季起因國際鈷、鎳價格上漲、出貨增加下，每季度EPS均逾1元，去年第一、二季更逾2元，不過第四季起出現明顯衰退，不過在上半年的營運高峰帶動下，去年全年營運仍舊創下歷史新高。
美琪瑪去年合併營收52.7億元、年增32％，淨利3.8億元、年增6％。每股純益5.09元，優於前一年度的4.81元。
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