現今運動養生風氣盛行，吃的均衡、也要動的頻繁，不過一名20歲左右的大學生因為事前熱身不足，打羽毛球時小腿傳來「啪」一聲，伴隨劇烈疼痛，送醫發現小腿腓腸肌整層斷裂。醫師提醒，暖機是讓肌肉從休息狀態喚醒，避免受傷，若出現發炎問題，選對蛋白質或維生素來攝取，也能幫助修復。

新北市雙和醫院復健醫學科主治醫師楊政道表示，透過提升心跳、增加血流來幫助肌肉「暖機」，除了提升運動表現，還能避免受傷，建議以動作幅度較大的伸展為主，如高抬腿、踢臀跑或抱膝運動等，每組15至20秒，每次3至5組；另外，也可搭配慢跑或快走等有氧運動，在伸展肌肉與關節的同時，提升心肺功能，整體熱身時間以10至20分鐘為佳。

肌肉使用過度導致發炎、痠痛情形無可避免，楊政道補充，當下可用冰敷緩解，24小時後改用熱敷，或浸泡熱水、按摩的方式加速血液循環代謝乳酸；另外，多攝取豆、魚、蛋、肉類等優質蛋白質、維生素B1、維生素B6、檸檬酸、鋅等營養素，緩解肌肉痠痛。

值得注意的是，進行羽毛球、籃球或排球競爭強度較大的運動時，除關節扭傷外，最常見的就是肌肉撕裂傷，大多集中在小腿腓腸肌或是肩部旋轉肌上，至於健身狂熱者，常在胸肌、手腕或腰部出現運動傷害。

總而言之，休養還是最重要的，在臨床實務上，常出現因休養不足導致同患處再次受傷的情況，主因是復原後的肌肉耐力與彈性都不如以往，得透過一段時間的復健才能找回過去強度，因此千萬別輕忽運動傷害。