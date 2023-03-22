蘆洲21歲李姓女子20日凌晨1時騎車出門買宵夜，到長榮路附近停車時貪圖方便沒拔鑰匙，這時有竊盜前科的52歲鄭姓男子經過，竟直接把李女機車騎走，李女買完宵夜回來後發現機車消失無蹤，趕緊到三民派出所報案機車遭竊；蘆洲警方獲報後隨即成立專案小組，不到1小時就把鄭男繩之以法。

據了解，當時李女將機車停在路邊，鑰匙沒拔就下車去買宵夜，結果路過此處的鄭男見此情形，想都沒想就把機車騎走，不久後李女回來要牽車時，機車已不翼而飛。

蘆洲警方獲報後立即組成專案小組，沿途調閱監視錄影器分析，鎖定鄭男逃逸的方向後通報線上警方進行圍捕，鄭男發現遭圍捕後也一度棄車逃跑，但最後還是被警方逼進死路，只能舉雙手投降乖乖被逮。

據悉鄭男有竊盜前科，過去就犯下多次竊車以及竊五金轉賣牟利，他供稱因看到該機車鑰匙未拔，所以將該機車作為代步使用，準備騎到五股尋找友人；訊後警方將鄭男依竊盜罪移送新北地檢偵辦。