警方22日搜索羅姓男子在桃園龜山的兵工廠，赫然發現大批疑似軍武，將由軍方釐清是否制式裝備。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

警方22日搜索羅姓男子在桃園龜山的兵工廠，赫然發現大批疑似軍武，將由軍方釐清是否制式裝備。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

警方22日搜索羅姓男子在桃園龜山的兵工廠，赫然發現大批疑似軍武，將由軍方釐清是否制式裝備。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

警方日前接獲線報，指61歲羅姓男子涉改造槍枝並擁槍自重，22日前往搜索，竟起出疑似軍械的槍枝及上百發5.56公厘、3.8吋手槍彈、45手槍彈頭、穿甲彈，甚至還有飛彈砲空殼等等，軍方已經帶走相關武器，釐清來源。

保二總隊2月接獲線報，指稱羅姓男子疑似經營兵工廠，私下改造槍枝，經長期跟監後，確認兵工廠位置在桃園龜山，22日見時機成熟，與龜山警方前往搜索，原本以為是單純的兵工廠，赫然發現竟有T65K2步槍、5.56公厘子彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍彈頭1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等大量疑似軍方武器。

警方發現軍武後不敢大意，22日下午緊急報請桃園地檢署指揮，並通報軍方，由軍方帶走相關查扣的子彈、槍械等，釐清是否為制式軍械及軍武來源，不過65K2步槍研判應是模型槍改造。

軍方日前發生45手槍被掉包成模型槍、2件T91步槍槍機短少，讓國防部長邱國正痛批「掉腦袋更沒話說！」會一直往上追，不料如今又發生軍械疑似外流事件。國防部表示，針對警方查獲械彈，已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。