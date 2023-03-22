基隆市動保所22日接獲民眾通報，在七堵山區發現不肖人士私設的鳥網，動保所獸醫緊急拆除並沒入。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所22日接獲民眾通報，在七堵山區發現不肖人士私設的鳥網，動保所獸醫緊急拆除並沒入。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所22日接獲民眾通報，在七堵山區發現不肖人士私設的鳥網，動保所獸醫緊急拆除並沒入。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所22日接獲民眾通報，在七堵山區發現不肖人士私設的鳥網，動保所獸醫緊急拆除並沒入。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市又發現有人在山區私設鳥網了！基隆市動物保護防疫所22日接獲民眾通報，在七堵區自強產業道路一帶，發現有人私設鳥網。動保所緊急派出獸醫師出動，所幸鳥網剛架設，並未有鳥兒受困。動保所隨即將鳥網拆除並沒入帶回。

去年6月，就有山友在暖暖山區發現有不肖人士私設鳥網，還造成保育類的褐鷹鴞和夜鷺幼鳥受困，其中夜鷺幼鳥受創太深，雖經緊急搶救，仍傷重不治。沒想到今年才剛回暖入春，就又在七堵山區發現有私設鳥網的情況。

動保所表示，在接獲民眾通報後，就緊急派出獸醫師於下午3時出發前往通報地點，搜山營救動物，一路以鐮刀清除芒草雜樹，在沒有道路的山區，歷經半小時艱辛路程終找到鳥網架設點，查獲長度約800公尺、高度約3公尺之鳥網共計2件。

動保所指出，所幸鳥網才架設未久，還沒有鳥類受困或受害，獸醫師現場立刻將非法架設的鳥網拆除並沒入帶回動保所。

基隆市產業發展處處長林鼎超表示，不肖業者違法於山區架設鳥網大量捕捉野生動物販售牟利，但經常因此造成更多鳥類受困、死亡。且架設鳥網已違反《野生動物保育法》第19條規定，依同法第49條規定，將面臨6萬元以上、30萬元以下裁罰。

另外，如因而造成保育類野生動物受困或死亡，則行為人更面臨6個月以上、5年以下刑責，併科新臺幣20萬元、以上100萬元以下罰金。亦請民眾切勿購買來路不明禽鳥，以免助紂為虐。

動保所長陳瑞濱表示，基隆市有很多山區一直保持原生態，但不肖人士或是為了擄鴿勒贖，又或是為了捕捉保育類鳥兒出售牟利，常會在山區違法架設鳥網，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具。

陳瑞濱提醒民眾，如果在山區發現鳥網，可以先用GPS定位，或立即撥打基隆市動物保護專線02-24280677或本府1999市民熱線通報，全民一起保育，共同維護自然生態之生物多樣性。