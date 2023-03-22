美式賣場好市多提供許多實惠商品，吸引會員們定期掃貨。不過一位男子近日分享，他在好市多購入一款副廠的APPLE充電線，沒想到一開封卻發現充電線燒到明顯焦黑。有內行人分析，其實線材本身沒有問題，應該是廠商在包裝時出錯，「包裝廠該打屁股了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了一款某A開頭廠牌的充電線，讓他完全沒料到的是，雖然是未開封的全新品，「剛開箱就燒焦，比鰻魚還焦」；仔細一看可以發現，該線材使用紅色編織線，下方明顯有一處燒到外表燻黑，連內部線材也明顯燒熔，不禁讓人擔心線材的安全性。

一位男子開箱好市多的副廠蘋果充電線時發現線材燒焦。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「還沒通電就燒焦也蠻瞎的」、「開箱即關箱？」、「這條線是火烤兩用的喔」、「買了2、3次這組充電線，不好用，平均大概半年-一年就壞了」、「我也買這款用了兩年左右都正常」、「這組我退過，最長的那條很快就變繩子了」。

另外有內行人分析，「線材沒問題，包裝廠高週波壓合的時候破壞了原本的線材，現場施作人員沒注意到，包裝廠該打屁股了」、「具體要由專業的來解說，以前請人加工有遇過，尤其是電子產品，類似磁場感應，此例線材纏繞圈數多可能有關」。