因疫情延後1年舉辦的2022年杭州亞運將於今年9月23日登場，54座競技場館除了多數在杭州外，也有部分項目座落於外圍城市，棒、壘球及運動攀登就座落於紹興，杭州亞運中華代表團總領隊蔡家福對紹興柯橋區羊山攀岩中心印象深刻，也希望教練團能透過這次考察充分了解比賽場地，對接下來訓練有所幫助。

紹興柯橋區羊山攀岩中心位於紹興市柯橋區齊賢街道，設計理念為江南水鄉符號「蠶繭」並結合輕紡紡織物特有的飄逸質感，融入運動攀登中力與美的線條。更特別的是，這座場館緊鄰「羊山石佛風景區」，讓人感受到風景名勝與現代的衝突感別有一分滋味。

考察團首日先與杭州亞運籌委會開會，雙方進行意見交換，下午則驅車到紹興考察棒、壘球及運動攀登館，蔡家福就對紹興柯橋區羊山攀岩中心留下深刻印象，「場館跟大自然風景結合，真讓人眼睛為之一亮。」

這次考察團中包含田徑、體操、柔道、射箭、跆拳道等國家代表隊教練，讓教練能先了解屆時比賽場地狀況，回去後能做出最好的訓練，讓選手在亞運中能有更好表現，「相信這次考察對各項目回去的訓練了解一定有相當大的幫助。」