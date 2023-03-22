中市1所國中棒球隊今天下午到萬壽球場練球，15歲隊員嘲笑另一名球員球技不好而發生爭執口角，被嘲笑的球員憤怒一拳擊中對方胸口，導致對方當場昏倒休克，失去呼吸心跳，少年見狀嚇得慌亂大哭，經教練緊急施救、消防人員到場搶救送醫而救回一命，15歲隊員目前在加護病房治療中。校方擔心學生心理狀況，籲外界不要給予太大壓力。

第一分局公益派出所副所長陳孟伯表示，2少年因口角引發衝突，經教練發現後，撥打119緊急送醫搶救，傷者到院治療後趨於穩定，目前在院觀察中。警方訊問動手的少年後，將依少年事件處理法、傷害罪嫌移送台中地方法院少事庭審理。

校方表示，2人是同班同學，同住宿舍，平常感情很好，兩人年紀都還小，可能因球技問題發生口角，一時出拳不知輕重，不小心擊中對方胸口，見同學倒地昏迷，他自己也驚嚇自責大哭。

校方表示，動手的少年已在家長的陪同下，向受傷的學生家長致歉、接受警方調查，身心已飽受壓力，考量學生心理狀況，呼籲外界不要給予太大壓力。