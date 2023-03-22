38歲韓星柳演錫近日無端捲入風波，爆料者在論壇聲稱爸爸在柳演錫所住公寓擔任警衛，某次卻被他進行言語羞辱，最終憤而辭職，引發網友討論。經紀公司22日發出聲明否認，並揚言委託律師提告，聲明一出，爆料者立刻道歉滅火，解釋是「因嫉妒而發文」，所言皆為子虛烏有，態度180度大轉變。

柳演錫近年來主演《請回答1994》、《陽光先生》、《浪漫醫生金師傅》等人氣電視劇，憑藉帥氣長相和成熟演技，知名度持續攀升，他私下也是個暖男，家中收留3隻流浪狗，不過人紅事非多，日前網友指自己爸爸在柳演錫住的大樓擔任警衛，某次見到對方笑著關心：「請問這邊的腳踏車是你的嗎？」，未料柳演錫姿態高傲回道：「這種窮酸的腳踏車，哪有可能是我的？」，接著發出嘲笑聲，並跟朋友說了一句：「別理他」，便轉身離去。

爆料者表示父親遇到這件事後，不堪受辱主動請辭，因而指柳演錫「好人品是要看對象的」，引起許多網友討論，結果這一切其實均為虛構，在柳演錫經紀公司22日發出聲明否認，並將請律師採取法律措施後，爆料者隨即改口，解釋當初破壞演員名譽的原因：「看到柳演錫演了很多綜藝人氣上漲，感到很嫉妒因此發文，沒想到事情會鬧大」，接著向柳演錫道歉：「對不起，雖然沒實際見過真人，但您應該是位人品好的演員。」

不過，經紀公司態度依舊強硬，並不打算饒過爆料者：「我們對這種情況表示遺憾，但正如先前宣布的，我們將對爆料者提告。」