全宇-KY（4148）去年受惠生化複合肥料需求旺盛，加上提前布局原物料採購，營運表現亮麗，稅後純益3.68億元，年增85.84％，EPS以5.75元改寫新高，擬配發每股2.5元現金股利。

全宇目前馬來西亞境內擁有三座廠房，合計35萬噸年產能；挾著生化複合肥料先驅的專業優勢，內部已經預備好將營運版圖由馬來西亞擴張至印尼，已經啟動的印尼廠，預計每年可增加5萬噸的產能。

為了接地氣並培育人才，全宇不僅積極與印尼當地農業機構進行多項田間實驗，3月份也與印度尼西亞當地非常具有指標性的國立茂物農業大學（Institute Pertanian Bogor）簽署協議，共同促進IPB大學的學生和畢業生與馬來西亞各樣農業公司之間的培訓、實習、農業技術研發及科學實驗活動，俾以培育創新的農業人才、成為未來農業發展的菁英。

營運表現耀眼的全宇，去年受到俄烏戰爭、全球食用油短缺及人力需求仍舊不足影響，油棕價格全年維持在相對高點，原物料價格劇烈波動也使得肥料價格較前一年度大幅上揚，帶動生化複合肥料需求旺盛，年度營收以37.02億元創新紀錄，交出年增68.49％佳績，毛利率30.73％，年成長3.67個百分點。

全宇表示，除了肥料本業外，公司自2020年開始也以自有品牌GKBio販售保健食品，每年銷售都以超過100％的速度成長，近日更在馬來西亞獲得最佳保健食品品牌，接下來也將透過更多元的產品及不同的銷售渠道做更進一步的推廣，拓展營運版圖。