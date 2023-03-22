英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）畢業於音樂學院，出道後不久就憑藉優秀的音樂才華備受矚目，專輯推出後就獲得英國8白金銷售認證，隔年榮獲全英音樂獎「最佳英國獨唱藝人」和「英國最佳突破藝人」獎，聲勢一路看漲；近日他接受採訪，聊起因朋友去世，讓他下定決心戒毒。

去年2月歌手賈馬爾·愛德華茲 (Jamal Edwards)驟逝，他生前被外界譽為天才，更曾獲得英國女王表彰，還是查爾斯三世名下慈善機構的形象大使，未料在31歲那年被發現在臥室倒斃，初步死因是突然心臟病發身亡，後來發現死前疑似使用古柯鹼。他與不少歌手都有交情，好朋友之一就是知名歌手紅髮艾德，賈馬爾生前最後一篇貼文還是為對方慶生。

近日紅髮艾德接受採訪，透露過去有藥物成隱問題，一天曾使用藥物兩次，不過好友疑似用藥導致身亡，讓紅髮艾德感到相當震驚，發誓將永遠戒毒，「我永遠、永遠、永遠不會再碰任何東西（藥物），因為賈馬爾就是這樣死的，接近藥物都是對他的不尊重」。

紅髮艾德透露他在20多歲時開始吸毒，並逐漸上癮，他形容自己是個酒鬼，24歲前也沒有接觸過毒品，直到某一次節目與朋友相聚，看到其他朋友都習以為常，他便開始接觸，接著逐漸變成一種習慣，從每週使用一次到每天一次。賈馬爾死後，紅髮艾德陪伴賈馬爾家人一週，賈馬爾的媽媽呼籲人們重視吸毒危害。

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