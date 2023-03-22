桃園市長張善政今(22日)在議會的處女秀就上演唇槍舌戰，民進黨市議員余信憲送了「尸位素餐，愧對人民」給市府，桃園市法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆，場面火爆。粉專「政客爽」起底余信憲4年來只提過1次案，大酸不愧是桃園最懶議員。另一粉專「興趣使然的路人」揭露張善政當時要求余為這8字對官員道歉，強調施政有延續性，內容有重複也很自然，余則跳針喊：「你不要再轉移話題！」讓副市長蘇俊賓也忍俊不禁。

「余信憲，嚇死人，真的拳拳到肉，讓人無法招架，居然打自己的臉欸！」政客爽指出，根據《中央社》資料顯示，余信憲4年來只提過1案，是第1選區（桃園區）最強墊底，同選區村長詹江村提了59案，這就是有做事跟沒做事的區別，「不愧是桃園最懶議員，真是尸位素餐愧對人民！」

興趣使然的路人揭露背景故事——「四年提一案」的余信憲針對現任桃園市政府施政報告與前市府過去的版本有部份重複，辱罵市府官員「尸位素餐，愧對人民」，理所當然引起眾多局處首長以及市長的不滿，張市長要求議員為這八個字對在場的市府人員道歉。

余：「我沒有嗆！我只是把資料拿出來，原封不動，這還是你送過來的～～我沒有罵你耶！」（嗯？）

張：「這八個字對我們所有人都是侮辱。不接受！」

余：「但問題是這資料是你送過來的阿～～我有編造嗎？」

張：「施政有延續…」

余：「我有騙，我有編造嗎？」

張：「性，施政有延續性。」

余：「我沒有編造喔～」

張：「施政有延續性，內容有部份重複也是很自然的事情…」

余：「你內＆＃＠＄＠％」（聽不懂他在講什麼）

張：「如果完全是新的內容，又說我們完全不看。」

余：「你…你不要再轉移話題！」

（接著就是此圖，桃園市副市長蘇俊賓露出燦笑）