今天坑持續擴大，幾乎逼近旁邊民宅，讓當地民眾相當緊張「剉咧等」。 （黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真）

21日自來水公司已經灌入10車混泥土，不過下陷情況遲遲未得到控制，天坑深度已經超過3公尺以上（黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真）

台灣21日上午連續4波有感地震，所幸沒有傳出嚴重災情，不過彰化縣彰化市平和八街出現1個長5公尺、寬2公尺的長方形天坑，其天坑是台灣自來水公司的水管爆裂造成，當晚台水派員搶修，不過今天坑持續擴大，幾乎逼近旁邊民宅，讓當地民眾相當緊張「剉咧等」，晚間包括立委黃秀芳、副議長許原龍等人到場關心。

彰化市平和八街下陷持續擴大，台水緊急抽取天坑處的積水後，確認問題是自來水管線脫管，並非破裂，地下污水道積水因是地下污水道造成下陷，21日已經先行灌注低強渡混泥土搶修，不料今天下午至傍晚，民眾發現道路下陷狀況持續，深怕房子倒塌，晚間包括立委、副議長、議員、縣府等到場會勘。

平和八街天坑下陷掏空持續擴大， 21日自來水公司已經灌入10車混泥土，不過下陷情況遲遲未得到控制，天坑深度已經超過3公尺以上，由於天坑破裂水管已經修復完畢，但仍持續擴大，縣府等有關單位正在調查原因。

據了解，天坑下方6米處有一個涵管，相關單位正在了解是否與涵管有關，目前緊急處理方式仍是持續灌注水泥，不過究竟真正下陷原因為何，仍有待進一步調查釐清。