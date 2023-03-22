王振復開賽車帥氣登場。（三立提供）

苗可麗和陳珮騏在場邊為王振復歡呼。（三立提供）

苗可麗、王振復、陳珮騏今（22）日為主演的三立最新復仇大戲《天道》，在台中「麗寶國際賽車場」造勢。陳珮騏暫別台八1年，才剛回來拍戲就自律神經失調，眼皮還會一直跳，「我針眼也已經一個多禮拜了還沒好，現在努力調整好自己，想做我就會做到好。」過往她常和謝承均配對，這回和王振復演夫妻，她開心笑道：「新貨喔！終於換人了，不能老是那幾種菜，有時候還是要吃一些別的口味，很滿意。」

陳珮騏還向製作人許願和30歲以下的小鮮肉譜姊弟戀，「像李睿紳就很好，和小鮮肉演姊弟戀我完全OK沒問題。」休息的這1年，她著手許多想做的事情，慈善跟營利事業都有，也努力復健舊傷，「復健痛到狂哭，但好九成了，我很快樂，這一年我做到很多別人做不到的事情。」她氣色紅潤，有談戀愛？她大嘆空窗很久，直呼期待有戀情。

王振復昨開著賽車造勢，他20年前參加過慈善賽車比賽，開賽車駕輕就熟，透露私下也喜歡開快車，「我曾一個月收5、6張罰單。」王振復邀請劇中媽媽苗可麗坐副駕，一起感受飆車快感，苗可麗嚇得直搖頭，但看帥兒從賽車走出來直誇很加分，搞笑說：「我把財產都給你啦。」陳珮騏昨也分享出道前是模特兒，花很多時間當賽車女郎，光聽到引擎聲就讓她興奮。

苗可麗回歸演出《天道》，搭上演技派張銘杰演夫妻，她目前除了《超級夜總會》及《天道》的工作外，也將在三立主持談話性節目，她幾乎所有工作時間都在三立，可為名符其實「三立一姐」，她也特別感謝三立，「當初如果我沒有進來演八點檔，我哪有今天，誰知道苗可麗是誰？出道了十幾年沒有人知道我，忠孝東路和敦化南路口，終於有人認出我。」

《天道》是三立電視30週年慶，推出最新八點檔復仇大戲，故事主軸描述所謂命運，雖是天定卻也離不開人為，縱使被命運扼住了咽喉，也絕不逆來順受。首集就赴泰國拍攝，在劇情內容與製作規格提升之外，更有許多大場面的內容，今天在「麗寶國際賽車場」除了造勢外，還會拍攝火燒車等爆破場面。

而演員陣容集結苗可麗、謝承均、曾智希、GINO、王振復、陳珮騏、星卉、江國賓、岳虹、陳謙文、黃瑄、林萱瑜、張銘杰、王耿豪、況明潔、林秀玲、陳霆、林健寰、華千涵、黃玉榮、林昀希、盧彥澤等堅強陣容，將再創一波復仇經典。