南部水情吃緊，自來水公司呼籲民眾節約用水，不過高雄市六龜區不少居民住在山坡地無接自來水管，生活全仰賴山泉水，但山區久旱不雨水源區近日乾涸，民眾期盼政府協助普設自來水管線，讓居民得以申請自來水使用。

南部水情吃緊，高雄自從3月8日水情燈號轉黃燈後，實施夜間減壓供水，預計3月底又會轉為橙燈，不少業者很擔心沒水可用，不過六龜區部分里的居民目前已經出現無水可用的窘境。

六龜區文武里里長鍾達煌表示，里內12戶高寮等屬偏遠區域的里民，因平常用水取自山泉水，目前山上水源乾涸都出現缺水問題，他為了協助里民，每天取家中自來水放入桶裝水，一桶桶運送給這些里民使用，希望自來水公司能夠為偏鄉巷口居民設想，能夠將自來水管線接到居民最近處，節省他們花費裝設自來水管及申請自來水使用。

六龜區荖濃里江姓居民表示，自來水管線在偏遠山區設置不普及，許多居住在山坡地的民眾，只能依賴山區水源自行接管線引水到自家水塔使用，近日因久未下雨，部份水源乾涸造成民生用水出現問題，民眾只能再另尋水源使用。

江姓居民說，居民取水因山路崎嶇難行，且水源處不易尋找，大家還是希望政府能為山區百姓著想，普遍設置自來水管線，讓民眾方便申請自來水使用，否則缺水問題一再發生，只會降低居民生活品質，就像現在洗衣要等堆滿後，一次將衣服放進洗衣機清洗，以節省水源，平日用的洗菜洗米水，也再利用清洗地板等。

六龜中興里王姓居民表示，中興里偏鄉地區由於靠近中央山脈大山，水源相當充沛，有住戶雖然沒有接自來水，但目前山泉水水源還夠，暫無缺水問題。

自來水公司表示，六龜區荖濃里大馬路沿線皆有設置自來水管線，倘欲申請的地點為無自來水管線且水壓無法到達之高程，自來水公司需先至現地勘查，評估可設置加壓馬達之位置並取得用地同意書後，集結相關住戶名冊及所需文件，再層轉水利署辦理自來水延管工程經費之評比作業。

另新發里獅山地區經水利署評比作業取得自來水延管工程經費，現該區業已接用自來水管線。大津里因無自來水，目前使用之主要水源為山泉水，該里正籌組簡易自來水管理委員會及訂定簡易自來水事業營運計畫，俾利向市府經發局申請核准及評估爭取簡易自來水改善工程等相關補助計畫。