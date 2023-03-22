山上不只有魔神仔，還有賭鬼；新北警方日前在五股山區查獲一個暗藏在違章鐵皮屋內的職業大賭場，當場逮捕45名賭客以及2名嫌犯，共扣得約82萬元的賭資以及抽頭金；隨後警方認為該違章建築易成治安死角，因此提報到新北市府公安聯合稽查小組會議，後認為該違章建築潛藏公共安全危機，決議列入優先拆除目標。

新北警方日前獲得情資，指稱在五股區天乙路一帶的山區暗藏職業賭場，犯嫌李姓男子為賭場負責人兼清注人員，而另名同夥林姓男子負責載送賭客上山，兩人承租該處做為職業賭場非法聚賭，以為利用深山內鐵皮屋做掩護較不易被查緝，結果還是被警方破獲。

新北警方獲報後，隨即在1月17日凌晨2時許派出大批警力展開攻堅，當場將李男以及林男逮捕，並扣得賭資66萬7100元、抽頭金15萬2400元及天九牌等犯罪證物，另外也將在場豪賭的45名賭客也一併帶回處理；訊後李男、林男被警方以刑法賭博罪送辦，而賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

警方蒐證後發現該鐵皮屋為違章建築，且隱身在山林之間，這次屋主還租給不法分子作為犯罪使用，為防日後再度成為治安死角，警方報請新北市政府公安聯合稽查小組審議，結合「第三方警政」由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等派員到場同步實施稽查。

稽查後確認該址違建事實明確，有擾亂社會治安且有影響公安疑慮，決議優先拆除及限期強制執行，不過屋主聞訊後直接雇請工人在本月20日完成拆除。

新北市政府呼籲，房屋所有人應慎選房客，避免將房子出租給不法分子而損及自身權益，警方將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，結合第三方警政策略以有效預防犯罪問題。

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