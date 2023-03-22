精聯為全台第一大、世界第九大AIDC品牌商，去年營運雖受到專案客戶較少，導致全年營收23.5億元，呈現持平水準。不過，受惠產品組合轉佳，以及轉單效應開始發酵，年度稅後純益大增逾7成，EPS 1.22元，公司22日董事會通過擬配發0.67元現金股利，以最新收盤價34元計算，殖利率約1.97％。

針對2023年營運表現，精聯前兩月營收達3.11億元，年增2.3％。法人預期，今年前兩月受商業活動較為低迷，成長力道未能展現，隨著時序進入3月，營收可望逐步走升，全年將是業績谷底。

精聯主要以強固型PDA、條碼掃描器及RFID讀取器為三大產品主軸，去年陸續通過Google MDM及Apple MFi工廠認證。據了解，目前RFID讀取模組已成功打進歐美精品專賣店、服飾成衣店、運動器材等高端市場，拉高產品平均售價。

同時，配合企業轉型智慧化需求，精聯致力開發RFID模組及產品，預計8月RP單IOS RFID reader將正式在Apple Store上架，鎖定智慧倉儲管理、藥監管理系統、資產管理系統、冷鏈物流配送系統等垂直領域，可望配合RFID應用快速成長，帶動RFID讀取器產品出貨放量。

而在AIDC部分，由於美中貿易戰延燒，以及資安意識提升，歐美客戶逐步考慮更換或降低中國大陸供應商比重。法人看好，精聯可望受惠，未來二～五年將大啖轉單商機，ODM事業預期可因新客戶、新產品推出快速成長，帶旺2023年營收、獲利同步向上。