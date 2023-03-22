周冬雨《千古玦塵》飾演混沌主神上古。（中天娛樂台提供）

周冬雨 《千古玦塵》與許凱共譜師生戀。（中天娛樂台提供）

許凱、周冬雨《千古玦塵》甜蜜場面CP感十足。（中天娛樂台提供）

金馬影后周冬雨主演的首部仙俠古裝大戲《千古玦塵》將在台播出，她的氣質特殊，曾被網友質疑駕馭不了「仙女」的角色；周冬雨坦言起初也有過自己不適合「仙俠劇」的想法，加上這部作品是由小說改編，有許多充滿挑戰的名場面，讓她一度沒有自信出演，「是不是自己不太適合演這種戲？不太有當演員的素質以及能力。」

但讀完劇本後她決定放手一搏：「角色也不是那種絕世美人，沒有接過這種類型的戲，人生不就是得不斷突破和創新。」她首度和許凱合作，2人身高相差快30公分，有著「最萌身高差」；雖然劇中2人歷經各種劫難譜虐戀，但也有「手把手練劍」、「渡氣鼻尖吻」、「壁咚」等甜蜜場面，CP感十足。

戲外2人常鬥嘴，就連拍圓房吻戲也頻頻笑場，周冬雨更笑出豬叫聲，甜蜜畫面瞬間變搞笑片，拍攝時得一直憋笑，「光看對方就想笑，憋笑秘訣就是手指互掐，還掐了2塊死肉出來。」

周冬雨是繼周迅、章子怡之後拿下金馬、金像、金雞的大滿貫演員，是最年輕的三金影后，她接演前擔心辜負觀眾期待，但仍靠演技折服網友，她在《千古玦塵》的哭戲更被網友盛讚是「哭戲的天花板」，連名導張藝謀有曾誇讚，「她的哭戲是一流的，她流淚的內心有豐富的層次，容易讓人心動。」

《千古玦塵》講述神界中身為主神的上古（周冬雨飾）因自小靈力低微，而向真神白玦（許凱飾）拜師修練混沌之力，2人日久生情，終究抵擋不住命運的枷鎖，經歷三生三世，共譜虐戀。23日起每週一至週五晚間8點到10點在中天娛樂台播出。