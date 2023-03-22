中國疫後放寬出境旅遊，大陸觀光客回流東南亞國家，泰國尤其獲得青睞。但泰國旅遊費用大幅提高也在社群掀起討論，專家認為，供需失衡是主因，旅遊業仍待一些時間恢復。

香港星島網報導，航班管家等數據資料指出，大陸出境跟團遊試點恢復後，泰國是最熱門國際旅遊地點；泰國旅遊局數據顯示，2022年到訪泰國的大陸遊客約有28.65萬人次，而今年光是1月1日至2月2日期間，泰國已接待了大陸遊客近10萬人次。

報導提到，泰國有城市也有鄉村，加上海島、山脈地理環境，搭上低廉消費，一直是大陸觀光客最喜歡的旅遊地點，疫後旅遊潮湧入泰國，泰國旅遊局初估，第一季將有大陸遊客30萬人次到訪，全年估逾500萬人次。

不過，「泰國真的已經貴到去不起了嗎」等討論近期卻成為大陸社群媒體熱門話題，大陸觀光客抱怨，泰國過去可以用低廉價格訂酒店、吃美食，現在卻是明顯感受到物價正在飛漲。

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲意見指出，感到泰國旅遊花費大幅提高不外乎幾個原因，包括航班供給不足導致機票價格上漲，原先專做大陸團客的餐廳不在了，團餐供應大受影響；加上旅遊業缺工，人力不足也會加大用人成本。

吳麗雲表示，市場供給不足是導致價格上漲主要原因，不僅泰國，其他國家也面臨相同問題，但都是暫時性的，旅遊業需要更多時間恢復。