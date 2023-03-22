林予晞出席香氛品牌活動。（陳俊吉攝）

林予晞出席香氛品牌活動。（陳俊吉攝）

林予晞是BLACKPINK出道至今的鐵粉，前一天才在臉書抒發看演唱會排隊入場時兩度被一些明星「解壓縮」等現象與心得，她22日出席香氛品牌活動，受訪時表示，BLACKPINK已經是跨國度、跨文化的品牌，分眾激烈，彼此碰撞容易有矛盾衝突也是很正常的事，坦言當下有點不開心是一定的，因為很多人跟自己看表演的習慣不一樣。

但她說自己當下就思考，：「我為什麼要不高興、要在意人家？別去這樣想，要專注於對她們的愛、她們能給自己帶來些什麼？作為表演者的我能從中吸收到什麼？當放下，就不會那麼生氣了。而且可以跟喜歡的偶像齊聚一堂還一起看煙火，好浪漫喔！」她覺得不管是什麼立場、或不同的看表演文化，光是大家因為喜歡的東西聚在一起，這心意就讓她很感動。

她當天帶著望遠鏡追星，因為人多被擋只能「在夾縫中求生存」，「望遠鏡要全程追焦，因為是變焦的，4閨女跑去哪就要追跑，看到我眼睛快脫窗！」但她很開心靠著望遠鏡看到很多細節，「看到大螢幕上的Jennie，連手上的青筋也看得非常清楚！」至於最開心一幕則是「看到4閨女合體一起往前跑」。

很多粉絲看表演時錄影甚至直播，她說要看錄影看別人拍的就好，在現場還是希望跟偶像有真正連結，「ChatGTP出來後，很多重複性工作會被取代，絕不會被取代的，就是人跟人之間的連結以及作為人的價值！」

林予晞透露近期也跟上熱潮迷上和ChatGPT聊天，因為她準備了兩年最近終於考上研究所，因此就跟ChatGPT聊她的演藝事業、問它作為演員讀這個系所好不好，沒想到獲得「讀這學科會讓妳更宏觀看這個社會，是很好，但不能直接提升演技」的答案，讓她聽了覺得生氣、有了情緒，自嘲本來只是瞎聊，不料聊到自己走心。

她說，後來自己還耐著性子繼續問那怎樣可以提升演技，「它回說，要多看人家演，自己多演」，接著她還開始「情勒」ChatGPT：「你這樣讓我有點難過，我當然明白你說的是很好的道理，但我是人類、是有情緒的！」結果ChatGPT竟然跟她道歉，並問「怎樣可以讓妳轉移情緒」。就連她要出席活動時，也故意問它意見及怎麼介紹這品牌，結果ChatGPT把來自北歐的品牌創辦人說成日本人，事後發現錯了，還為自己搜集資料不全向她道歉。