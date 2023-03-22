台北市錦州街、新生北路口的大樓，昨發生墜樓死亡案件，為多年來的「最猛凶宅」又添一樁命案。（翻攝畫面）

位於台北市中山區錦州街、新生北路口的一棟社區大樓，因多年來發生不少命案，有北市最猛凶宅之稱，21日又有女子從該大樓頂墜樓身亡，讓該棟大樓的命案再添一樁。檢警查出，死者在酒店上班，是附近一棟酒店大樓裡的租客，特地跑到凶宅大樓頂輕生，相驗後排除外力因素。

事實上，該大樓因附近就是酒店林立的錦州街、林森北路口，租客有許多是酒店上班的八大行業工作者，1名酒店小姐日前因被詐騙而做筆錄，與員警私下聊到她住在該大樓，員警詢問：「妳不怕嗎？」

她直言，自己月收入20多萬，但個性節儉，所以花1萬出頭在該大樓租屋，走路就能上班，「我比較節儉」，而且對於許多靈異傳聞，她也不以為意說：「我覺得還好啊！」

這名被詐騙的酒店妹告訴員警，她在林森北路一家禮服酒店上班，被閨蜜男友騙了100多萬。她每月坐檯收入20幾萬，考量上班方便，且錦州街、新生北路口該棟大樓月租僅1萬出頭，她上班只要走100多公尺，就在該處租屋，除了有時下班喝太醉睡不好之外，住起來沒什麼異狀，「沒外界傳言的這麼誇張啦！」

至於昨天上午在錦州、新生北路口該棟大樓墜樓的死者阮姓女子，35歲，有過幾段婚姻，也是林森北路上的酒店小姐，且就住在該大樓100公尺旁的另棟出租大樓。她生前心情鬱悶，有就醫紀錄，檢警相驗發現她手腕有多處陳舊割傷。

警方調閱監視器加上訪查大樓住戶發現，她20日還曾到墜樓處徘徊，豈料21日真的獨自上到14樓頂，攀爬1米多高的女兒牆墜樓。當時曾在頂樓曬衣服的住戶，目擊她徘徊許久；期間沒人接近，女兒牆旁邊有留下她的衣物，死者母親對其死因沒意見。

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