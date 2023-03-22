新北技術高中系統性串連科大，提供跨校預修課程，延展學生學習，提升專業素養，新北市三重商工今(22)攜手致理科技大學、德明財經科技大學、台北海洋科技大學以及龍華科技大學等4所科大，簽訂「預修課程合作備忘錄」。

新北技高與科大的預修課程，涵蓋工、商科領域，其中德明財經科技大學將開設「新商務與永續管理概論」、致理科技大學開設「智慧商務×多語學習」、台北海洋科技大學開設「電競遊戲與新媒體科技展演」及龍華科技大學開設「足型智慧機器人實作」，供學生選讀。

劉明超表示，自2021年起推動新北大教育計畫，連結各技高與大專院校，由境內大專院校規畫多樣化的適性課程供學生選習，藉由教育資源共享培養更多適性人才，提升整體教育競爭力，未來新北技高將全面跟所有優質科大合作，成為技職大聯盟。

另外本次簽署課程備忘錄將提供更多元的學習選擇，讓技高學生學習更寬廣，透過跨學制的創新型式合作，共育產學跨域面向，跨教育階段攜手，培養具實踐力的人才。