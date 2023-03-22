普發現金6000元登記正式開跑，有民眾發現官網除了「https://6000.gov.tw」以外，網路也流傳「https://pro.6000.gov.tw」，財政部解釋，前者為提供民眾線上登記作業的登記網站，後者是查詢普發現金政策的宣導網站。

財政部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」辦理普發現金作業，分別建置全民共享普發現金登記網站(https://6000.gov.tw)及宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)，將民眾登記入帳作業與查找宣導資訊作業分別由不同的網站提供服務，以避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。

財政部表示，登記網站(https://6000.gov.tw)係提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能；宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)係提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊。兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

財政部說明，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」,另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」，皆為全民共享普發現金官網(6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com)。

財政部提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。