許多人婚後都得面臨難解的婆媳問題，一名人妻透露，產後由婆婆幫忙坐月子，沒想到餐餐都是一大碗公的白米飯或麵線，再配上少得可憐的魚肉、青菜及魚骨湯，婆婆更直言：「白飯吃飽了，喝下去的湯才有奶，不然營養都被妳吸收了」，甚至還要求這名人妻未來要盡孝道，「妳欠我的，妳還不完」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文回憶，多年前她產後從醫院回家後，由婆婆幫忙坐月子，整整一個月的早餐都是一大碗公的麵線加上一顆荷包蛋，中餐、晚餐也是澱粉量爆表，超大碗公的白米飯配上半塊魚肉，加上些許高麗菜，除此之外，還有「生魚片剃下來的骨頭煮的魚湯」，一鍋連喝兩天。

然而，這樣的菜單吃了兩天就讓原PO受不了，向婆婆表示飯量真的太多，得到的回應是「白飯吃飽了，吃下去的魚、喝下去的湯才有奶，不然營養都被妳吸收了」，這番話讓原PO瞬間心涼了一半，原來婆婆是算計著魚肉、魚湯的養分要用來幫助分泌乳汁給愛孫喝，深怕會被原PO「占便宜」。

更讓人無法接受的是，婆婆後來還不停碎唸，「這個鮪魚骨頭很貴的，妳以後要好好孝順我，妳欠我的，妳還不完」，更表示幫原PO洗了沾到羊水的衣服，「按理說妳應該要包紅包給我」。文末，原PO解釋，這段期間老公都在外工作，因此沒有辦法即時支援，同時也好奇：「這種婆婆以後該如何報答？」

貼文一出，讓許多網友看傻了眼，紛紛留言，「白飯給她吃多一點就好啦！這也是一種報答」、「以後多燒一點給她」、「記得推她出去曬太陽，妳躲起來玩手機」、「心機好重的婆婆」，不過也有人幫婆婆緩頰，「鄉下人土性！聽起來沒惡意！就是嘮叨碎唸而已」、「已經不錯了，有的婆婆只有買便當給坐月子媳婦吃」。