2023年世界棒球經典賽（WBC）於台灣時間今（22日）圓滿落幕，日本以3比2擊敗美國，奪下隊史第3冠，睽違14年再度封王。日本隊在本屆賽事中展現強大投手實力，其中最年輕的高橋宏斗今日中繼1局無失分，還三振「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、高德史密特（Paul Goldschmidt）等大聯盟球星，震撼全美。

據了解，高橋宏斗2002年8月9日出生，今年才20歲，目前在日職中日龍隊擔任先發投手，上賽季一共出賽19場，拿下6勝7敗，116.2局送出134次三振，防禦率2.47，是中日龍寄予厚望的新秀。本屆經典賽，日本投手戰力驚人，除了揚名國際的大谷翔平、達比修有，高橋宏斗也順利入選，成為全隊最年輕的選手。

日本今日以全勝之姿與美國爭冠，先發投手今永昇太2局上被棒子火燙的特納（Trea Turner）轟出陽春砲，美國先馳得點；這時高橋宏斗前往牛棚熱身，但這是他第一次來到美國球場，一開始疑似找不到入口，又打不開門，只好一臉無奈地找人救場，不知所措的模樣恰巧被轉播單位鏡頭捕捉，引發日本球迷熱議。(影片請見文末)

日本以3比2擊敗美國，三度奪下WBC冠軍。（圖／美聯社）

不過，高橋宏斗在5局上登板中繼，便從方才的小可愛化身為強心臟，先後三振年薪合計6311萬美元（約新台幣19億元）的MVP級強打楚奧特、高德史密特，接著讓舒瓦伯（Kyle Schwarber）擊出高飛球出局，成攻守住比分，精采表現引發美國媒體高度關注，認為他的未來不可限量，甚至有挑戰大聯盟的實力。

有趣的是，日本最後擊敗美國奪冠，身為贏球功臣之一的高橋宏斗，卻不能跟其他隊友一起噴香檳慶祝，原因是他年僅20歲，但當地合法飲酒年齡是21歲。對此，高橋宏斗無奈地說，「我滿心期待，還帶了護目鏡」，後來前輩們只好改用水噴他；他也強調，自己會在3年後的經典賽繼續努力，希望屆時能成為主力球員。