基隆市調和街的一隻米克斯流浪狗，日前遭人駕駛休旅車惡意輾過，基隆市動保所懸賞新台幣10萬元，希望民眾能夠提供破案線索。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市調和街的一隻米克斯流浪狗，日前遭人駕駛休旅車惡意輾過，基隆市動保所懸賞新台幣10萬元，希望民眾能夠提供破案線索。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市調和街的一隻米克斯流浪狗，日前遭人駕駛休旅車惡意輾過，基隆市動保所懸賞新台幣10萬元，希望民眾能夠提供破案線索。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在基隆市調和街發生一起休旅車惡意輾壓流浪狗的事件，受傷的流浪狗幸虧獲基隆市義務動保員緊急送醫急救撿回一命。經調閱現場監視器，雖然發現肇事的休旅車，但因畫質不清無法查出車牌，基隆市政府懸賞新台幣10萬元，若有民眾能提供足以破案的線索，就可獲得獎勵。

事發在今年的3月12日，基隆市義務動保員婁欣平常就會關心調和街一帶的流浪動物，也與附近工作的外勞一起餵養浪浪。12日當天，婁欣接獲附近工作外勞通報，表示在當天下午3時左右，有一部休旅車行經調和街29巷49號前，明明看到路上有一隻黑色米克斯流浪狗在休息，卻徑自加速輾過，當場造成米克斯兩條後腿骨折。

外勞在發現後，還將肇事的休旅車攔下指責他開車撞到狗了，但駕駛僅淡淡地說：「只是流浪狗而已，又沒有關係。」就上車開走了。

婁欣在接到通報後，立刻將受傷的米克斯送醫急救，才險險撿回一條小命。婁欣在商請基隆市警局八斗子派出所員警協助，經員警多方協調，調閱到事發現場的監視器，但雖錄下發生過程影像，卻因當地監視器年事已高，要不是已經損壞，就是畫質不清，到目前為止還無法查出肇事車輛車牌。

基隆市動保所表示，目前除請警察機關持續協助調查外，也請義務動保員協助於各大社群網站張貼該車輛行凶畫面，希全民共同提供線索。動保所強調，若有民眾能夠提供相關線索給動保所，並因而破案，則民眾將可獲得新台幣10萬元做為獎勵。

動保所強調，肇事駕駛已違反《動物保護法》第6條，動保所將會移送基隆地檢署偵辦，最重可求處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

產業發展處處長林鼎超表示，提醒民眾切勿因自身情緒而一時衝動傷害身旁動物，造成難以挽回的後果。，因虐待傷害造成動物嚴重殘缺或死亡，必須面對有期徒刑刑責。民眾如發現動物保護虐待案件可立即撥打本府1999專線、警察局110專線、動物保護24280677專線報案。你我一起關心身旁動物，讓動物免於虐待傷害。