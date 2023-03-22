女星蕭瀟當年以〈愛要坦蕩蕩〉、〈握不住的他〉爆紅，清純形象擄獲許多粉絲的心，淡出演藝圈多年，44歲的她更樂於展現身材曲線，同樣保有少女般的外貌，但有網友不解她這麼漂亮卻始終單身未婚。蕭瀟最近無預警分享影片寫著「婚前回憶錄」，間接霸氣回應對感情的看法，「我要好好愛我自己」。

蕭瀟19日在小紅書上傳一段Vlog，標題寫著「蕭瀟的婚前回憶錄001」，她解釋如果一直沒有結婚就一直記錄，還甜蜜地向粉絲喊話，「感謝支持和鼓勵，意義非凡」。畫面中從開頭就出現一個問題「你為什麼一直單身？」，接著聽到她溫柔地回答，且用自己的日常生活為網友解惑。

在影片中，聽到蕭瀟用甜美的聲音講到，「我不知道我一個人生活的時間還有多久，不想往自己身上貼太多標籤」，直言未來的事情很難說，無論是繼續單身或成為別人的妻子，最重要的還是要好好愛自己。她也說這個婚前回憶錄會一直更新，直到有了新的身分。

44歲蕭瀟無預警曬出婚前回憶錄嚇壞不少粉絲，她在影片中更大方展現素顏模樣，凍齡美貌和多采多姿的生活讓眾人稱羨。（圖／摘自蕭瀟小紅書）

現年44歲的蕭瀟在Vlog中大方展現素顏、愜意地居家形象、與朋友聚會的面貌和積極做運動維持完美體態，讓網友認識更多面貌的她，儘管許多人表示都嚇了一大跳，以為她要閃婚，還有人誤會她是結婚又離婚，但大部分粉絲最羨慕她做自己、愛自己，羨慕地說，「活成我想要的樣子了」、「蕭瀟怎麼都不會老，令人嚮往的生活」。

蕭瀟14歲時就被星探挖掘，2000年到台灣發展，擁有甜美歌聲和出眾外貌，還是創作才女，爆紅後當上偶像劇女主角以及主持節目；但2009年蕭瀟突然離台回香港，自創品牌當起老闆娘，讓粉絲只能從社群平台看到她的近況。