桃園大溪遭偷倒廢溶液汙染45公頃農田市府聯手逮人防汙。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區瑞德街巷弄毗鄰國道3號下方的中庄排水溝，日前遭偷倒不明廢溶劑及酸混液，廢液隨著排水溝渠漫流到周邊農田，汙染農民剛插秧完的1期稻作約45公頃，大溪警方在昨晚逮捕吳姓犯嫌共3人並查扣2部作案車輛，桃園市議員陳治文今天下午邀集相關單位會勘，要求盡速清除汙染源，由農業局協助受災戶預估損失範圍，並協助辦理休耕作業。

陳治文日前會同瑞興里長林瑞興和居民，沿著刺鼻味道循線追查，發現在瑞興、中新里國道3號旁的排水溝渠，沿途有不少翻肚的死魚和死掉的水蛇等生物，粗估約有近百戶居民受波及，且中庄排水溝渠灌溉面積約45公頃，農民才剛完成插秧，辛苦心血被偷倒廢棄汙染，欲哭無淚。

市府環保局立即採取汙染源檢驗，並緊急在下游農田鋪設攔油索及吸油棉圍堵汙染源，避免汙染擴散，也將在23日進行土壤採樣後，預計於4月7日完成檢測結果並依法查處。

陳治文後續要求警察局申請款項在附近建置天羅地網監視器，並續追查目前抓到的3人是否為主謀，還是只是人頭，希望杜絕不法集團破壞生態環境。而中新里長陳芳善也表示廢液有流到新北市，由環保局通知新北市確認是否有汙染情況。