「ain’t no」這類雙重否定句型在美劇中常見，但也被評為非常不正式的英文。前立委蔡正元發現我外交部發推特文，竟出現「We ain’t no idiots」的語句，而且具名為外交部長吳昭燮(JW)，蔡正元逐字解釋「外交部」、「不是」、「非笨蛋」，等於外交部自己喊「我們就是笨蛋」！

外交部設有官方推特帳號，經常以英文發表我對外主張。外交部21日發表了一篇推文，大意如下（Google翻譯）：「中華人民共和國威脅要對台灣和其他國家開戰，但想向發起對烏克蘭的戰爭的俄羅斯提出和平計劃。我們不是笨蛋。想要和平？兩個獨裁者都應該立即停止他們的威脅、侵略和擴張主義。 JW（指吳釗燮）」

The #PRC threatens war against #Taiwan & others, but wants to propose a peace plan to #Russia, who initiated the war against #Ukraine. We ain’t no idiots. Want peace? Both autocrats should immediately stop their threats, aggression & expansionism. JW https://t.co/ObD7NhXdDD — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) March 21, 2023

「我們就是笨蛋！」蔡正元今(22日)在臉書發文提到，外交部以吳昭燮(JW)具名發表一篇推特貼文，有句英文“We ain’t no idiots”。他指出，“We”就是「外交部」，“ain’t”就是「不是」，“no idiots”就是「非笨蛋」。“We ain’t no idiots”直譯是「我們不是非笨蛋」，意譯是「我們就是笨蛋」，吳昭燮竟然對著全世界宣布「外交部就是笨蛋」！

關於單字「ain’t」，網路上有不少解說，例如「Ain't的原形很多種，但基本上只需要記得一個基本原則：它的意思就是『不是』。簡單來說ain't可以用來表達否定的意思，它在學術上來說是非常不正式的英文，但是口語中卻被廣泛運用喔！」還有「其實ain’t不是標準的用法，所以盡量還是用正確的文法，ain’t就像是比較不拘禮節的人在用。例如：He ain’t no teacher. 其實是指：He isn’t a teacher.他不是老師。」