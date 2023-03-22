金曲歌后陳珊妮日前推出新單曲〈教我如何做你的愛人〉，22日受邀出席「聽誰在唱歌-AI未來歌手已經到來」記者會。她昨在台上揭露這首歌的原唱其實並不是她，而是由她擔綱製作人調教AI產生的歌聲，同是台灣首支最擬似真人AI單曲。

陳珊妮認為，現在AI的趨勢是不可逆的，而且AI Vocal不受限於時間、場地等限制，加上AI是不會疲累的，若未來真的崛起，歌手的工作很有可能受到影響，至於歌手會面臨失業？她昨點頭認同此想法，卻也提及，這次AI歌曲的合作還證明「音樂製作人的工作是無法被取代的」，因為 AI 的配唱過程，仍需要由專業音樂製作人加入，以人類的美學和經驗去引導AI擁有情感面。

她也打算用這首AI所唱的歌曲報名金曲獎，並坦承這將會是評審們要面臨一個抉擇，「我覺得我們想要丟出這個問題，需要去思考、解決」，以後也可能衝擊既有的獎項制度結構，例如法律上的版權所屬、AI是否能得「最佳女歌手獎」等，都是大家未來值得深思的課題。

日前被媒體直擊與男性友人一同逛街，她昨笑說，前幾天看到有人偷東西的影像，後來才發現是AI製程的監視器畫面，十分恐怖，讓她妙回：「（監視器畫面）是假的，你確定拍到的是真的嗎？」