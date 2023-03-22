牛煦庭(右)認為，綠營不該無限上綱，形成衝突反而讓事件本身討論失焦。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政備詢處女秀擦槍走火，藍營議員認為，追根究柢就是綠營送「尸位素餐」給桃市府團隊引起，直指能理解在野黨要表達不同立場，但不該無限上綱，形成衝突反而讓事件本身討論失焦，脫離議會問政目的，監督官員應憑證據就事論事，侮辱謾罵將失民心。

民進黨桃園市議員余信憲因發現桃市府局處工作報告內容與前朝諸多重複，一一點名後送上「尸位素餐，愧對人民」8字給張善政團隊。國民黨市議員凌濤不以為然，直指如果市府「尸位素餐」，那麼余這3個月來的選民服務、會勘是誰出席的？備受市民認同的「代理教師全聘期」、「國中小營養午餐」、公共工程總體檢等政策怎麼來，議員難道都看不到？

凌濤說，監督不該是羞辱官員，如此一來對市民賦予的代議權力不尊重，也凸顯議員沒有認真做功課，只會用貼標籤的方式搏聲量，這樣的做法相信不會受到市民認同。

國民黨市議員牛煦庭也說，能理解民進黨在野，要表達不同立場，但形成衝突，反而讓事件本身的討論失焦，脫離議會問政的目的。他認為，回到事情本質，市政也有例行公事，工作報告大部分內容重疊和抄襲是不同概念，如要比較張善政和鄭文燦不同處，反而是針對有差異處來攻防，才能問到重點。

牛煦庭說，更重要的是，張善政市府第一年的預算並未退回重編、大部分的基層公務員更是長期在市府服務，第一年的延續性本來就會明顯，民進黨難道因為在野，就要否定鄭文燦的規畫嗎？

牛煦庭直言，民進黨目的無非是要強調桃園市府財政困窘，想看張市府笑話，但預算沒重編、財政主計主官都沒換，他們應該主動提出規畫方向以安民心。