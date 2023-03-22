泰宗去年在產品組合優化下，毛利率攀升至56％，較前一年度增加5個百分點，而營業利益率與淨利率也同步走高，分別達3.15％、2.28％，繳出三率三升的佳績。

該公司今年前二月營收1.36億元，年增率5.29％，主要來自新增代理產品Ronkyla容脂注射劑的銷售貢獻。

Ronkyla容脂注射劑是國內第一個由本土藥廠自主研發製造且獲衛福部食藥署（TFDA）核准上市的減脂產品。泰宗在取得台灣區總經銷代理權後，結盟連鎖醫美診所通路共同行銷，搶攻國內龐大的微整形市場商機，在市場需求強勁下，營收將可望有亮麗表現。

展望今年，總經理王雅俊表示，新一代關節內注射劑（雅節一針型）與婦科腹腔手術用防沾黏凝膠「玻達癒」仍是銷售主力，Ronkyla溶脂注射劑在擴大與連鎖型醫美診所合作下，可望加速銷售成長力道。

另外，今年將再大幅擴增研發支出，用以全力推進旗下新藥與創新醫材的開發進度。其中，預防反覆性泌尿道感染新藥U101，是全球首個非抗生素的藥物療法，正進行台灣三期臨床試驗，預計召收348位病患，目標在今年底完成收案。

CatCHimera B肝肝癌術後術復發檢測平台自去年5月完成收案之後，已有95％的病患完成追蹤，預計今年7月完成最後一位病患追蹤後即完成整個臨床試驗，此臨床試驗成果將在今年11月的美國肝病年會（AASLD）上發表；至於其商品化部分則將在今年第二季提出LDTs認證申請，待通過後便可於國內各大醫療院所率先提供檢測服務。

整體而言，今年在既有產品業績表現穩健，新產品開發挺進階段性里程碑，全年營收表現將保持在成長軌道，獲利也有機會進一步提升。