由於鋒面接近，氣象局表示，明（23）日東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨。由於大氣環境不穩定、水氣增加，周五至下周一（24日至27日）中部以北、東半部地區都有局部短暫陣雨，下周二、下周三（28日、29日）雖然水氣減少，但北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴；溫度方面，各地高溫普遍在30至33度，其中台南及高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生的機率，至於各地低溫約20到23度。

氣象局預測一周溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五鋒面接近、水氣增加，東北部及東部地區出現局部短暫陣雨的機率提高，中部以北也將轉為局部短暫陣雨，北部、宜蘭、花蓮高溫下降，不過仍較為舒適，其他地區持續偏熱；周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫陣雨，局部地區不排除會出現雷雨，北台灣天氣轉涼，南部仍偏熱，其他地區較為舒適。

下周日、下周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地仍有降雨機會，中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫陣雨，北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些；下周二、下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，華南東移出來的雲雨區減少，北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲。