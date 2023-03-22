由台南在地企業大亞集團主辦的「2023大亞旺萊馬拉松」，預計本月26日早上6點於台南關廟起跑，共有近5200名跑者參加。

本屆大亞旺萊馬拉松分為42K大亞旺萊組（1001人報名參加）、30K大亞觀景組（214人報名參加）、大亞半馬組21K（718人報名參加）、14K大亞彩繪組（644人報名參加），以及7K大亞健康組（2578人報名參加），台南市警察局同仁也有近百人組隊報名參賽，本賽全馬路段會經過旺萊路，直達168鄉道，象徵「好運馬」的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完旺萊路都能「一路發」。

台南指標性馬拉松賽，西有古都馬拉松，東有大亞旺萊馬拉松，從2019年舉辦，首屆就有3200名選手參賽，第2屆因新冠肺炎疫情而延宕至2022年舉辦，今年也將邁入第3屆，大亞依舊秉持舉辦旺萊馬拉松的初衷，為「基於環境友善理念，結合在地資源及文化，推廣全民運動，實現大亞集團使命，促進美麗的家園」。

本屆賽事挑戰成功者，可在完賽獎牌上免費雷射雕刻姓名與成績，更增設初馬獎、百馬獎、二百馬獎、三百馬獎、四百馬獎，在比賽途中更有千歲加油團、鳳梨造型折氣球、鳳梨熱氣球等周邊亮點，主辦單位也同時提供關廟在地特色美食，亦有夜宿服務、免費接駁車供選手搭乘；現場除了園遊會及精彩的表演外，特別增設闖關暨摸彩活動，參賽選手完賽後，只要持號碼布於會場內的「闖關攤位」進行闖關，凡是成功闖完4關以上者，便可至大會服務台兌換摸彩券乙張。

賽事當天將由主辦單位大亞集團董事長沈尚弘、台南市長市長黃偉哲等貴賓，為大亞旺萊馬拉松鳴槍，此外全國馬拉松紀錄保持人許玉芳及東京奧運標槍國手黃士峰也受邀到場，與選手一同歡樂起跑，大會也希望透過這場馬拉松，讓更多人認識關廟旺萊的特色。