王秋冬感謝國軍為守衛國土安全的付出，並祝福航程平安。（台北市兵役局提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安日前曾視察兵役局，台北市政府副秘書長王秋冬22日則率市府團隊，前往蘇澳港慰問海軍磐石艦、承德艦及班超艦組成的「112年敦睦遠航訓練支隊」、海軍168艦隊及海軍蘇澳後勤支援指揮部等國軍單位，感謝國軍捍衛國土安全的付出，並代表蔣萬安致贈慰勞金。

王秋冬今率市府團隊，在台北市軍人服務站長吳遠里、宜蘭縣軍人服務站長尹華忠等人陪同下，前往蘇澳港慰問海軍磐石艦、承德艦及班超艦組成的「112年敦睦遠航訓練支隊」、海軍168艦隊及海軍蘇澳後勤支援指揮部等國軍單位，探視即將遠航的北市籍官兵，並致謝部隊幹部。由支隊長朱惠民及168艦隊長吳天任接待，全程氣氛溫馨熱絡。

王秋冬表示，海軍肩負鞏固海疆的重任，近來台海情勢緊繃，對岸軍機、艦頻繁擾台，國軍勤務更加繁重，期盼利用勞軍機會，感謝國軍長久以來捍衛國土安全的辛勞付出與犧牲奉獻。

王秋冬呼籲，社會大眾一起支持、愛護國軍，向堅守崗位保衛國家的海軍致上最高敬意。並代表蔣萬安致贈慰勞金，祝福航程平安、順利。

另，蘇澳港為敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓的第6站，開放民眾登艦參觀時間為3月24日、25日共2天，現場還有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊的精湛演出節目，歡迎市民把握難得機會踴躍前往，為海軍加油打氣。