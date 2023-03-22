亞洲棒球總會（BFA）上週於日本東京召開2023年上半年執委會，此次會議討論多項賽事及活動，2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將在11月於台灣開打，同時也通過2024年第13屆U18亞洲青棒錦標賽主辦國，同樣在寶島登場。

亞棒總執委會由會長辜仲諒與日本山中浩史、中國大陸陳旭、巴基斯坦阿里（Fakhar Ali Shah）3位副會長，及來自香港、菲律賓、泰國等各會員代表共同會商2023年度各項活動，因簽證問題未能赴日的伊朗棒協會長Houman Mansourian於線上參與會議，世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）則受邀到場與會。

辜仲諒致詞時表示，影響全球三年多的COVID-19逐漸遠離，全球各項活動恢復正常運作，亞洲各年齡層的球員也將再次回到球場享受棒球的樂趣。

此次會議討論多項賽事及活動，包括第11屆U15亞洲青少棒錦標賽將於中國山東威海舉辦、第13屆東亞盃將於泰國登場、第3屆亞洲女子棒球錦標賽將於香港舉行，5月將有西亞地區會員國的高峰會及下半年將展開的裁判和教練講習活動預計在台北舉辦。

次外，2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將在11月台灣開打，同時通過明（2024）年第13屆U18亞洲青棒錦標賽將由台灣主辦。