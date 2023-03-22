江宏傑與福原愛離婚2年。恢單後的他，近年參與《全明星運動會》錄製，連4季擔任紅隊領隊，累積高人氣。擁好爸爸形象的他，目前手上有5代言，粗估吸金近千萬元。江宏傑最近接受了近視雷射手術來矯正視力，開心分享最近的「新歡」是近視雷射。

他透露不用戴隱形眼鏡的好處，告別近視的困擾，享受清晰明亮的視覺世界。由於手術後視力變好，再也不用受到眼鏡、隱形眼鏡的束縛，江宏傑還開玩笑說，以前洗澡不會戴眼鏡，現在才發現浴室很髒開始打掃，他最開心的一件事情就是早上不用花時間戴隱形眼鏡，可以多睡一點，陪孩子玩耍和學習時也不用擔心眼鏡破損或受傷，更不會因為帶眼鏡被小孩揮到，盡情享受家庭生活。

江宏傑分享手術心得，醫師非常專業，手術過程大約只花了6分鐘，術後休息不到3天，就可以恢復正常生活作息。恢復期中一定要依據醫師的指示點藥水和白天出門戴墨鏡，1週後，檢查的視力達到「 2.0」，讓他非常訝異，夜間的視力也很清晰。談到工在近況，最近有許多節目來賓的邀約，至於節目主持方面，他目前還在評估，希望有最適合的節目能夠好好發揮所長。