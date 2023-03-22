前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注。而總統蔡英文月底，也預計出訪我中美洲友邦國家與過境美國。對此，前立委郭正亮今(22日)就表示「真正挑戰是在台灣的可能的總統候選人怎麼去做評論」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「基本上，馬英九赴陸就是要證明中華民國在大陸，對比蔡英文的中華民國只在台灣」，郭正亮直言，「中華民國基本上對民進黨來說是斷代史，所以1945年之前那段他們不會認，馬英九刻意要把它接起來，就歷史而言是沒有什麼不對」。

郭正亮表示，「而蔡英文去美國，很難想像她會講出中華民國，估計蔡英文從頭到尾就是講台灣，馬英九則是演出中華民國在大陸」，郭正亮最後更分析，「真正挑戰是在台灣的可能的總統候選人怎麼去做評論，對朱立倫、柯文哲、賴清德都不是問題，不要以為可以閃掉這一局，因為媒體的激盪效果一定非常的大」。