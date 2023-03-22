由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，各式嚴選新鮮蔬果任君挑選。（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

由高雄市政府農業局主辦的「神農市集」，將在3月25日及3月26日本周末於凹子底森林公園登場，匯集全高雄在地以及中南部優質小農參與，各式嚴選新鮮蔬果任君挑選，隨著季節與產季蔬果的多樣化，眾多選擇保證買得安心、吃得健康。

高雄市政府農業局表示，近日高雄天氣逐漸回暖，神農市集也進入春季時節，3月特產的梅子及全年度盛產的番石榴、鳳梨、香蕉等作物，讓高雄染上酸酸甜甜的氛圍。

每年3至5月為台灣水鹿採茸季節，藉由此次神農市集進行宣導及推廣，讓大家把握這短短3個月的鹿茸季節，現場將有寓教於樂的創意闖關體驗活動，民眾完成闖關即可免費品嚐到營養的鹿茸雞湯。

本次「神農百味料理秀」將邀請到知名總舖師，同時也是國立高雄餐旅大學主任教授級的廚藝專家阿忠師站台，使用高雄春季當令新鮮蔬果入菜、運用簡單易懂的方式及獨特的料理手法與風味，讓民眾學習如何以現場小農產品在家中也能輕鬆做出美味饗宴。